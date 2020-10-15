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Общество

Налоговая служба приостанавливает прием граждан в Выксе

21 октября 2020 16:57  [215] Общество

Межрайонная ИФНС России №4 (Выкса) с 22 октября приостанавливает прием налогоплательщиков в операционном зале инспекции. Об этом сообщили в налоговой службе.

Решение о прекращении приема граждан принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Отделение откроется после особого распоряжения.

До возобновления работы операционного зала прием всей корреспонденции, поступившей от заявителей на бумажном носителе, будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в помещение.

Напомним, что из-за риска распространения коронавируса ФНС с 16 октября перестала принимать налогоплательщиков в операционном зале в здании налоговой службы в Сарове.

С 1 октября УФНС закрыло несколько отделений в Нижегородской области из-за сокращения рабочих мест. С 17 октября закроются отделения еще в трех районах области.

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