Партию пельменей с сальмонеллами обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородском референтном центре управления Россельхознадзора после исследования образцов, взятых у производителя из Нижегородского региона (малого предпринимателя).
В частности, в двух пробах полуфабрикатов в тесте с мясной начинкой обнаружены патогенные микроорганизмы. Далее будут приняты необходимые меры.
СПРАВКА:
Сальмонеллы - особый вид бактерий, которые при попадании в организм человека приводят к воспалению некоторых отделов пищеварительной системы и выраженной интоксикации. Сальмонеллы имеют определённые особенности. Они устойчивы к действию многих факторов окружающей среды: способны выжить при температуре -82 ºC и длительно сохраняются на поверхности в высушенном виде. На окружающих предметах при обычной комнатной температуре бактерии могут быть жизнеспособными до трёх месяцев, они устойчивы к солению, копчению и замораживанию.
Напомним, в октябре этого года, при прошлых проверках, уже был обнаружен фальсификат сливочного масла.
Кроме того, нижегородский референтный центр при исследовании образцов мяса птицы, выявил в продукции листерии. Другой нижегородский производитель также выпускал куриные полуфабрикаты с бактериями.
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