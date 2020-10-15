Деньги на питание нижегородских младшеклассников за время карантина вернут в бюджет Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Деньги на бесплатное питание школьников младших классов Нижнего Новгорода за время карантина будут возвращаться в бюджет. Об этом сообщила директор департамента образования Елена Платонова в ходе заседания Гордумы по соцполитике 22 октября.

Председатель комиссии Инна Ванькина поинтересовалась, не планируется ли в такие периоды, когда школьники не могут посещать школу из-за эпидемиологической ситуации, предоставлять детям питание другим способом.

Напомним, что во время действия ограничений из-за распространения коронавируса весной дети-льготники получали продуктовые наборы.

Елена Платонова пояснила, что всем школьникам доставлять продуктовые наборы невозможно, поскольку законодательством предусмотрено именно горячее питание.

"Невостребованные деньги будут возвращены в бюджет", - сказала она.

Глава департамента сообщила, что на финансирование бесплатного питания для учеников начальной школы в текущем учебном году будет заложено 180,3 млн рублей из федерального бюджета, 63,3 млн рублей из регионального бюджета и 23,1 млн рублей из городского бюджета.

Она напомнила, что бесплатное питание организуется только в муниципальных школах. Частных и православных школ это не касается.

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание для первоклассников в нижегородских школах введено с 1 сентября.

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.