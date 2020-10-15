Названа дата открытия развязки Неклюдово-Золотово на Бору Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что транспортная развязка Неклюдово-Золотово на Бору готова к открытию. Слова Глеба Никитина приводит релизе пресс-служба правительства.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что участок будет веден в эксплуатацию 23 октября этого года. Развязка разделит транспортные потоки борского и кировского направлений, а также позволит тем, кто едет в сторону Кирова, миновать населенные пункты с железнодорожными переездами.

"Важно, что движение по новой дороге открывается в пятницу. Именно в конце рабочей недели в этом направлении нередко образовывались серьезные пробки. Реализация столь масштабного проекта была бы невозможна без поддержки федеральных властей. Дорогу Неклюдово-Золотово включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним из национальных проектов", - добавил глава региона.

Напомним, что трассу Неклюдово-Золотово построили раньше запланированного срока. Это стало возможным в связи с тем, что федерация, пойдя на встречу просьбе Глеба Никитина, перераспределила предназначенные на 2021 год средства для строительства трассы и выделила их в 2020 году.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.