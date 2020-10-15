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Бизнес

"Красное Сормово" спустило на воду второй из девяти сухогрузов по новому контракту с ГТЛК

23 октября 2020 12:25  [82] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду второй из девяти сухогрузов проекта RSD59 по новому контракту с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

Речь идет о сухогрузе "Альфа Меркурий", построенном для ООО "Альфа". Это последнее судно серии, которое будет сдано в этом году.

Как сообщил генеральный директор завода Михаил Першин, судно выйдет на ходовые испытания 3 ноября, а уже 12 ноября отправится заказчику.

По словам представителя компании "Альфа" Валерия Свинухова, первый сухогруз "Альфа Атлант" выйдет в рейс на следующей неделе. Контракт заключен на перевозку зерна.

Напомним, нижегородский завод "Красное Сормово" планирует завершить строительство всей серии в 2021 году. В 2022 году завод построит для ГТЛК еще 11 сухогрузов проекта RSD59.

Добавим, что в начале сентября 2020 года "Красное Сормово" завершило строительство серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 по контракту с ГТЛК.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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