"Красное Сормово" достроит очередную серию судов RSD59 для ГТЛК в 2021 году Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершит строительство очередной серии судов проекта RSD59 по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Новая серия насчитывает девять сухогрузов. Они предназначены для судоходной компании ООО "Альфа".

Первое судно, получившее название "Альфа Атлант", уже построено и спущено на воду 30 сентября. Потом сухогрузу предстоит пройти швартовные и ходовые испытания, после чего отправят заказчику.

Генеральный директор "Завода "Красное Сормово" Михаил Першин сказал, что два судна из серии будут переданы заказчику в текущем году, а оставшиеся семь – в следующем.

Ранее сообщалось, что строительство данной серии судов ведется в рамках опционного соглашения между заводом "Красное Сормово" и ГТЛК.

Стороны в сентябре 2019 года заключили контракт на строительство и поставку 20 судов проекта RSD59. Предполагалось, что в отношении каждого судна будет заключен отдельный договор.

Напомним, что в начале сентября 2020 года "Красное Сормово" завершило строительство серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 по контракту с ГТЛК.