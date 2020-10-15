Строительство обхода Балахны начнется в 2021 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство обхода Балахны начнется в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"Объезд начнем строить уже в следующем году и планируем закончить к 2024 году", - написал он.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день проект уже одобрен Госэкспертизой. В настоящее время готовится конкурсная документация для определения подрядчика, который будет строить этот объект.

Обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 "Шопша — Иваново — Нижний Новгород".

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, строительство обхода обеспечит транспортные связи сразу нескольких областей: Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской. Также дорога позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов.

Проектом предусмотрено строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода для обеспечения местных связей в районе рабочего поселка Гидроторф.

Сейчас рассматриваются два варианта финансирования: за счет средств консолидированного бюджета и по концессионному соглашению.

При этом правительством рассматривается возможность сделать движение по дороге платным, но решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что более 15 млрд рублей на строительство трассы будет выделено из федерального бюджета. Как в августе заявил в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram Глеб Никитин, финансирование заложено в бюджет на 2022 год, но он рассчитывает получить средства раньше предусмотренного срока.

Напомним, что строительство трассы началось в 2005 году, в 2008 году открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья, но строительство второго пускового комплекса с обходом Балахны (протяженностью, согласно проекту, в 28,38 км) в 2009 году было остановлено.