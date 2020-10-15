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Политика

Юрий Шалабаев избран главой Нижнего Новгорода

28 октября 2020 13:24  [325] Политика
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юрий Шалабаев избран главой Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания Гордумы 28 октября 2020 года.

Юрий Шалабаев, ранее исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода, в ходе тайного голосования получил 25 голосов депутатов из 31 присутствующего. За других участников конкурса - Кирилла Лазорина и Германа Карачевского, было отдано четыре и два голоса соответственно.

В ходе заседания Юрий Шалабаев представил программу развития города до 2025 года и выразил уверенность, что в перспективе Нижний Новгород станет образцом среди городов-миллионников России.

Напомним, что на участие в конкурсе было подано всего три заявки. Конкурсная комиссия утвердила все три кандидатуры.

Напомним также, что Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре в январе 2020 года. До конца 2019 года являлся заместителем министра финансов Нижегородской области. В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

СПРАВКА:
Юрий Шалабаев (40 лет) в 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Финансы и кредит", затем прошел переподготовку по специальности "Юриспруденция" в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению "Управление государственными финансами" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Он является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019".

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