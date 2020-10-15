Конкурсная комиссия утвердила троих кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурсная комиссия утвердила троих кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на заседании 21 октября 2020 года.

Глава города будет выбран на заседании думы Нижнего Новгорода 28 октября. На голосование депутатов предложены кандидатуры Юрия Шалабаева, Германа Карачевского и Кирилла Лазорина.

Все они прошли собеседование с комиссией, представив свои программы.

По итогам голосования кандидатуру Юрия Шалабаева поддержали 10 членов конкурсной комиссии, Германа Карачевского - 9 членов комиссии, Кирилла Лазорина – 10 членов комиссии.

Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев (40 лет) стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре в январе 2020 года. До конца 2019 года чиновник являлся заместителем министра финансов Нижегородской области. В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

Образование:

Юрий Шалабаев в 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Финансы и кредит", затем прошел переподготовку по специальности "Юриспруденция" в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению "Управление государственными финансами" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Добавим, что он является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019".

Герман Карачевский

Герман Карачевский (52 года) является депутатом думы Нижнего Новгорода от ЛДПР уже второй созыв.

Известно, что он работает генеральным директором ООО "Нижний Град".

В 2015 году Герман Карачевский уже выдвигался на пост главы Нижнего Новгорода, но неудачно.

Образование:

Герман Карачевский окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна.

Кирилл Лазорин

Кирилл Лазорин (46 лет) является депутатом думы Нижнего Новгорода от КПРФ третий созыв подряд.

Также он занимается частной практикой в Нижнем Новгороде как нотариус.

Образование:

Кирилл Лазорин окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Добавим, что на участие в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода было подано всего три заявки.