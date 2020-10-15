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Общество

Всеобщий масочный режим введен в России

27 октября 2020 11:04  [70] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей в России.

Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой предписывает использовать средства индивидуальной защиты всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Также Роспотребнадзор официально запретил зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 23:00 часов до 06:00 часов.

Кроме того, постановление предписывает принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска, то есть – пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Постановление вступает в силу с 28 октября.

Напомним, что данные меры уже предприняты в Нижегородской области.

Масочный режим действует в регионе с начала мая, однако в летние месяцы, когда ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, контроль над режимом был ослаблен. Но сейчас эпидемия вновь набирает обороты, в связи с чем с 20 октября использование маски в общественных местах стало для нижегородцев обязательным.

Запрет на ночное посещение нижегородских кафе и ресторанов также действует с 20 октября. Общепит в регионе ночью теперь работает только на вынос.

Также в Нижегородской области с 7 октября действует самоизоляция для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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