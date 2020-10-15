Требование защищать нос и рот маской стало для нижегородцев обязательным Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 октября внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются требований к использованию медицинской маски, которую необходимо надевать, находясь в общественных местах. Теперь необходимо не просто использовать это средство индивидуальной защиты, а защищать ими органы дыхания.

"Важно не наличие маски, а ее правильное использование. В случае, когда маска не защищает органы дыхания, это может представлять серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не знает об этом, он может многих заразить", - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, что масочный режим действует в Нижегородской области с начала мая.

В середине лета Глеб Никитин предупреждал нижегородцев, что маски придется носить еще какое-то время. "К масочному режиму пока придётся привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам", - объяснил тогда губернатор.

Вице-премьер России Татьяна Голикова придерживалась аналогичного мнения. Она считала, что россиянам придется носить маски и в осенний период. Татьяна Голикова поясняла, что в летний период коронавирус ослабит активность, но потом может вернуться.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".