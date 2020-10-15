Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2020 19:16  [1] Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется
28 октября 2020 18:34  [225] Работу патрульных, проверяющих масочный режим, предлагается возобновить в Нижегородской области
28 октября 2020 18:09  [78] Нижегородские власти в условиях пандемии готовы усилить контроль над торговлей и транспортом
28 октября 2020 17:38  [172] Расширен перечень мест, где нижегородцы обязаны носить маски
28 октября 2020 17:25  [98] Еще 13 районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок
28 октября 2020 16:50  [101] Оборудование по нейтрализации хлора устанавливают на нижегородской водопроводной станции
28 октября 2020 16:44  [127] Движение транспорта перекроют на трассе М-7 "Волга" в Дзержинске в ночь с 5 на 6 ноября
28 октября 2020 15:47  [423] Жители 21 города России приняли участие в форуме "Экологический форсайт"
28 октября 2020 15:25  [416] Коронавирус за сутки подтвердился у 141 жителя Нижнего Новгорода
28 октября 2020 15:25  [174] Нижегородские школьники начальных классов будут получать бесплатное питание
Общество

Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется

28 октября 2020 19:16  [1] Общество
Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется

Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется

Фото: с сайта wattpad.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 октября внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются перечня мест, где использование медицинской маски становится обязательным, а также требований к руководителям хозяйствующих субъектов, организациям розничной торговли и организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

Между тем, действующим режим для заведений общественного питания, останется прежним.

Напомним, что весной, во время активного распространения коронавируса, работа кафе и ресторанов была запрещена. В середине июня предприятия общепита получили разрешение на открытие террас и веранд. За столиком могло находиться не более четырех посетителей. Кроме того, запрещалось проводить массовые мероприятия (например, банкеты).

Однако из-за ухудшения ситуации распространением коронавируса, в регионе с 20 октября введен запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи введен. Общепит теперь после полуночи и до 06:00 работает только на вынос.

Комментируя сегодняшние изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", Глеб Никитин сказал, что пока данных ограничительных мер достаточно

"Вместе с санитарными врачами мы пришли к мнению, что данных мер достаточно и нет необходимости расширять время, когда кафе и рестораны не могут принимать посетителей. Главное сейчас – соблюдать уже имеющиеся требования", - пояснил губернатор.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph