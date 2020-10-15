Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется Общество

Ужесточение COVID-ограничений к нижегородским кафе и ресторанам пока не планируется Фото: с сайта wattpad.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 октября внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются перечня мест, где использование медицинской маски становится обязательным, а также требований к руководителям хозяйствующих субъектов, организациям розничной торговли и организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

Между тем, действующим режим для заведений общественного питания, останется прежним.

Напомним, что весной, во время активного распространения коронавируса, работа кафе и ресторанов была запрещена. В середине июня предприятия общепита получили разрешение на открытие террас и веранд. За столиком могло находиться не более четырех посетителей. Кроме того, запрещалось проводить массовые мероприятия (например, банкеты).

Однако из-за ухудшения ситуации распространением коронавируса, в регионе с 20 октября введен запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи введен. Общепит теперь после полуночи и до 06:00 работает только на вынос.

Комментируя сегодняшние изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", Глеб Никитин сказал, что пока данных ограничительных мер достаточно

"Вместе с санитарными врачами мы пришли к мнению, что данных мер достаточно и нет необходимости расширять время, когда кафе и рестораны не могут принимать посетителей. Главное сейчас – соблюдать уже имеющиеся требования", - пояснил губернатор.