Звание "Заслуженный мастер НХП" получили еще 15 нижегородцев Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно приняли постановление о присвоении звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов" на заседании 29 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Напомним, что в соответствии с принятыми в 2019 году изменениями в положение о звании "Заслуженный мастер НХП" с 2020 года в Нижегородской области такое звание ежегодно присваивается 15 специалистам отрасли.

Подробнее ознакомиться со списком награждаемых можно на сайте АИС "Законопроект Нижегородской области".

"Наши изделия НХП пользуются большим спросом у гостей региона и далеко за пределами области. Сегодня мы приняли постановление, направленное на поощрение и поддержку лучших мастеров отрасли. По моему мнению, увеличение числа номинантов обеспечит сохранение профессиональных кадров в отрасли, даст хороший импульс к популяризации народных художественных промыслов", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

Напомним, с этого года проиндексирован размер денежной премии с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Напомним также, что Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы НХП. Для этого необходимо ввести в закон понятие "молодой специалист народных художественных промыслов" и возможность оказания мер господдержки. Это может быть предоставление бесплатного жилья, субсидирование процентов по ипотеке, единовременные выплаты при трудоустройстве и в период наработки навыков.