Господдержку НХП предложено усилить в Нижегородской области Общество

Нижегородская область предлагает ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы НХП. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В частности, регион подготовил перечень предложений по изменениям в федеральный закон №7-ФЗ "О народных художественных промыслах", сказал глава региона.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность введения в закон понятия "молодой специалист народных художественных промыслов" и возможность введения государственных мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это может быть предоставление бесплатного жилья, субсидирование процентов по ипотеке, единовременные выплаты при трудоустройстве и в период наработки навыков. Аналогичные меры поддержки действуют сейчас для специалистов в сельском хозяйстве. Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории", – сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, среди предложений региона также - создание Реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов России".

8 октября 2020 года изменения в федеральный закон №7-ФЗ "О народных художественных промыслах" обсудили на заседании экспертного совета при временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию НХП в России. Мероприятие прошло в дистанционном формате. От Нижегородской области выступил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев.

В заседании приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель экспертного совета Елена Зленко, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Любовь Кирий, президент ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (академия)" Валентина Максимович и другие.

Отметим, законопроект, который был подготовлен Минпромторгом России, направлен на защиту промыслов и поддержку мастеров. В нем содержатся нормы, направленные на регулирование научной, образовательной и международной деятельности, вводится глава про обучение и подготовку кадров в сфере народных художественных промыслов. Особое место в законопроекте отведено дополнению положений, касающихся мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Внесение законопроекта в Государственную Думу запланировано на ноябрь 2020 года.

Напомним, по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области отрасль народных художественных промыслов включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это решение крайне важно для региона.

"Включение предприятий НХП в перечень наиболее пострадавших — очень важный шаг на пути к восстановлению этой отрасли. Нижегородская область занимает лидирующую позицию в России по количеству сохраненных народных художественных промыслов. На сегодняшний момент в регионе существует 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Всего в сфере НХП задействовано более 29 предприятий в таких видах промыслов, как резьба по кости и камню, художественная роспись, металлообработка, вышивка, обработка дерева и кожи, ручное ткачество, лозоплетение, гончарное ремесло и других", — отметил губернатор Нижегородской области.