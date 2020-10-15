Названы победители конкурса "Инвестпроект года" в Нижегородской области Бизнес

Названы победители конкурса "Инвестпроект года" в Нижегородской области по итогам прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 октября 2020 года.

Восемь номинаций

Инвестпроектом года в сфере промышленного производства стал проект по производству сферических порошков и гранул различного химического состава ООО "Гранком" в Кулебаках. В июле прошлого года дочернее предприятие ПАО "Русполимет" запустило крупнейшее в России производство металлического порошка.

Инвестпроект года в сфере модернизации промышленного производства - проект "Обжарка и помол зернового кофе" ООО "Гранд-НН" в Кстовском районе.

Инвестпроект года в сфере сельского хозяйства - реконструкция двух телятников под комплекс дойного стада на 340 голов ООО "Племзавод им. Ленина" в Ковернинском районе. Ранее сообщалось, что три животноводческих комплекса, в том числе в Ковернинском районе, инвесторы планировали достроить в 2019-2020 годах.

Лучшим инвестпроектом в сфере жилой недвижимости стало строительство жилых домов в ЖК "Торпедо" ООО "Специализированный застройщик "Терминал Строительные Комплектации". Дома строят в Автозаводском районе.

Лучший проект в сфере услуг – проект "Увеличение доступности и качества услуг связи на территории Нижегородской области" нижегородского регионального отделения ПАО "Мегафон".

Инвестиционным начинанием года признана модернизация сахарного завода в Сергачском районе с доведением производственной мощности до 4000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки (АО "Сергачский сахарный завод").

Самым инвестиционно-гостеприимным муниципалитетом – Городецкий район, инициативой года – создание научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии растений "Агрокуб" на базе Бутурлинской средней общеобразовательной школы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что инвесторы проявили большой интерес к конкурсу. Соискателями премии в этом году стали 55 компаний, реализовавшие свои проекты в 2019 году.

"Динамику объема инвестиций в первую очередь определяют частные инвестиционные проекты. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вы продолжаете вкладываться в развитие региона, модернизировать производства, создавать новые рабочие места. Это дорого стоит. Мы понимаем, что вы как никогда нуждаетесь в поддержке со стороны государства. В регионе сформирована широкая система мер поддержки и преференций для содействия реализации инвестпроектов", - сказал Глеб Никитин.

Общий объем инвестиций по проектам номинантов превышает 12 млрд рублей.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.