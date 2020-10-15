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Культура и отдых

Дискотека в ночном клубе Дзержинска попала под штрафные санкции

30 октября 2020 12:39  [150] Культура и отдых

Фото: Яндекс.Карты (архив)

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию дискотеки в ночном клубе Дзержинска. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее в отношении предпринимателя был составлен протокол ввиду того, что дискотека в помещении кафе-клуба была организована ночью 20 сентября этого года в нарушение требований указа губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности".

В судебном заседании предпринимательница свою вину признала полностью. По решению суда штраф составил 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за организацию любых дискотек теперь штрафуют. По итогам проверок в середине октября с участием департамента региональной безопасности три ночных клуба Нижегородского района нарушили эпидтребования по COVID-19. Также был обнаружен работающий кальян-бар в Сормовском районе, хотя этот вид деятельности запрещен указом губернатора.

Санкции таковы: предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, с 20 октября в Нижегородской области введен запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи. Общепит должен работать только на вынос с 00:00 до 06:00. Посетителей в это время в кафе и ресторанах быть не должно.

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