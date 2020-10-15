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Бизнес

Три ночных клуба Нижегородского района нарушили эпидтребования по COVID-19

19 октября 2020 15:17  [50] Бизнес

Три ночных клуба Нижегородского района нарушили эпидтребования по COVID-19. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности по итогам проверок ночных заведений, а также кальянных.

В частности, были выявлены следующие нарушения: проходили дискотеки (за них теперь штрафуют), сидели более 4 человек за одним столом, отсутствовали санитайзеры, посетителей обслуживали прямо за барной стойкой.

Также в ходе рейда был обнаружен работающий кальян-бар в Сормовском районе, хотя этот вид деятельности запрещен указом губернатора.

Представители юридических лиц вызваны 19 октября для составления протокола.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что во всех российских регионах, а также зарубежных странах, меры по предотвращению распространения заболеваемости принимаются с учетом необходимости сохранения экономики и - одновременно — исполнения требований врачей.

"Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие, прежде всего, руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", — сказал Глеб Никитин.

Также в Нижегородской области теперь усилен контроль в вопросе соблюдения масочного режима в магазинах, торговых сетях и транспорте. Ранее было оставлено 20 протоколов. Три нижегородских магазина закрыли, а еще трех перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок.

Кроме этого, введены новые ограничения по спортивным мероприятиям - до 15 ноября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

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