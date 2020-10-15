Названы новые сроки начала работы сети платных парковок в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Очередное обсуждение проекта создания сети платных парковок в Нижнем Новгороде состоялось 30 октября.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, который выступает инициатором данных мероприятий, в обсуждении проекта приняли участие представители администрации Нижнего Новгорода, министерства транспорта региона, городской думы, и прочие эксперты.

В ходе обсуждения стало известно, что сеть платных парковок в Нижнем Новгороде начнет работать в тестовом режиме не в октябре этого года, как планировалось ранее, а в середине ноября.

Также стало известно, что пользоваться парковками будет можно, приобретая абонемент. Предполагается, что эти абонементы будут предоставляться по заявкам жителей домов, рядом с которыми расположатся парковки, по заявкам льготников, а также руководителей фирм, офисы которых расположены в этих зонах.

Федеральным льготникам (инвалидам всех групп, участникам войны, многодетным семьям и т.д) абонементы будут предоставляться бесплатно. Для жителей расположенных рядом домов стоимость абонементов пока названа на уровне 3 тысяч рублей в год. Цена абонемента для сотрудников офисов и компаний, вузов и различных организаций будет определяться по договоренности.

Ранее предполагалось, что тестовая работа сети платных парковок в Нижнем Новгороде завершится к концу 2020 года, после чего парковки начнут работать в полноценном формате. Во время тестовой эксплуатации пользоваться парковочными местами можно будет бесплатно.

Данный проект реализуется в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Планируется, что в городе будет создано не менее 7 400 паковочных мест. Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения, на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан.