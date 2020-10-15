Нижегородские власти нашли инвестора, который может достроить проблемный ЖК "Пражский квартал" Общество

ЖК Пражский квартал Фото: Соцсеть

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На совещании обсуждался вопрос завершения строительства ЖК "Пражский квартал" и дома №10 по ул. Ванеева, где застройщиком выступает АО "Жилстройресурс", которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Сергей Морозов рассказал, что сейчас одним из вариантов завершения строительства данного ЖК является привлечение инвестора и в настоящее время ведутся переговоры с банком "Сбережение", который готов предоставить застройщику кредитные ресурсы за возведения "Пражского квартала".

Этот вариант заместитель губернатора назвал более оперативным завершением строительства.

При этом существует и пессимистичный вариант - замена застройщика через процедуру банкротства с последующим судебным и уголовным преследованием за нецелевое расходование денежных средств.

Напомним, что ЖК "Пражский квартал" и дом №10 по ул. Ванеева, были включены в Единый реестр проблемных еще в декабре 2019 года.

О том, что в Нижнем Новгороде будет построен ЖК "Пражский квартал", стало известно в конце 2006 года. Тогда сообщалось, что для реализации проекта застройщик привлечет инвестиции "Пражского банка". Церемония закладки первого камня квартала состоялась 30 ноября того же 2006 года.