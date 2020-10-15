Подготовка к завершению строительства ЖК "Сердце Нижнего" начнется в ближайшее время Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На совещании обсуждался вопрос завершения строительства ЖК "Сердце Нижнего".

Как пояснил Сергей Морозов, в течение трех недель ожидается рассмотрение данного объекта на наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Предварительно достигнута договоренность о достройке дома. Конкурсный управляющий уже заключил договор с АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на передачу функций технического заказчика.

"Даю поручение дирекции по строительству начать обследование и корректировку проектной документации. Также, не дожидаясь решения Фонда, в кратчайшие сроки необходимо начать подготовку строительной площадки к работам по достройке объекта. Кроме того, нужно до 1 декабря решить вопрос с подключением дома к системе отопления", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, в марте 2019 года бывший застройщик ЖК "Сердце Нижнего" - компания "МСК" прекратила работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

В январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".