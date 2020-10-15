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Общество

Обманутые дольщики из Заволжья поучили компенсации из бюджета

30 октября 2020 18:48  [144] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Сергей Морозов сообщил, что дом №16 по улице Грунина в Заволжье был исключен из регионального реестра проблемных объектов. В октябре этого года все 11 дольщиков ЖСК "Наш дом" получили компенсации из областного бюджета.

По поводу жилого комплекса "Салют" в Дзержинске застройщик ООО "Автоинвест" на совещании сообщил, что достигнуто соглашение с предыдущим инвестором - ООО "Тосол-Синтез" - о подписании мирового соглашения. В суде его планируется утвердить в середине ноября. Работы по достройке возобновятся до конца следующего месяца.

"После утверждения мирового соглашения прошу предоставить актуализированный план завершения строительства в инспекцию Госстройнадзора", - добавил Сергей Морозов.

Напомним, что на совещании также достигнуты договоренности о выездной встрече на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City", где дольщики с представителями органов власти и застройщика обсудят актуальные строки завершения строительства домов.

Также на совещании Сергей Морозов рассказал о перспективах завершения строительства ЖК "Пражский квартал" и дома №10 по ул. Ванеева, и озвучил информацию о решениях, которые приняты в отношении ЖК "Сердце Нижнего".

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