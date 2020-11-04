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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

03 ноября 2020 21:50  [653] Общество

Озвучена новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 391 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 3 ноября. Вчера было зарегистрировано 389 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 740 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 022 (вчера - 5 921).

Коронавирус за сутки подтвердился у 153 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 3 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 360 заболевших COVID-19 - это на 153 человека больше, чем в понедельник 2 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 42 740 человек.

Нижегородские архитекторы предлагают "поиграть в историю" на склоне Почаинского оврага

Нижегородское проектное бюро "Da" представило предварительную концепцию развития бульвара над Почаинским оврагам (от Лыковой дамбы до ул. Почаинской). В архитектуре зданий рядом с Почаинским оврагом представлены основные эпохи с 14-16 веков до наших дней. Разработчики хотят подчеркнуть это, предложив нижегородцам и гостям города "поиграть в историю" на бульваре. В перспективе этот променад можно использовать для проведения квестов, в том числе виртуальных.

Две кандидатуры рассматриваются на должность начальника пресс-службы губернатора Нижегородской области

Две кандидатуры рассматриваются на должность начальника управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области. Необходимость в новом руководителе возникла в связи с увольнением с этой должности Ольги Бариновой, которая покинула пост по собственному желанию.

Мир переживает критический этап пандемии, следующие месяцы будут тяжелыми, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир сейчас находится на критическом этапе пандемии коронавируса. Она считает, что следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми по заболеваемости. Представитель ВОЗ объяснила, что до недавнего времени наблюдалось снижение новых случаев заболевания коронавирусом, но это являлось последствиями старого карантина.

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