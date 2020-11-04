Мир переживает критический этап пандемии, следующие месяцы будут тяжелыми, - ВОЗ Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что мир сейчас находится на критическом этапе пандемии коронавируса.

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении", - сказал Мелита Вуйнович.

"Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", - добавила она.

Представитель ВОЗ объяснила, что до недавнего времени наблюдалось снижение

новых случаев заболевания коронавирусом, но это являлось последствиями старого карантна.

"Вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается", - указала Вуйнович.

Она считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

Что касается прогноза о возвращении мира к привычной жизни, то представитель Всемирной организации здравоохранения сказала, что говорить об этом "пока рано", для этого нужна вакцинация. При этом ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией.

Вуйнович сообщила, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусом. Вчера было выявлено 389 новых случаев COVID-19. Сегодня – 3 ноября, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 740 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 022.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-11 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".