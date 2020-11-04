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Общество

Нижегородскую больницу №40 перепрофилировали под COVID-госпиталь

05 ноября 2020 10:48  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационар по COVID-19 организовали в больнице №40 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Первые пациенты начали поступать в стационар во вторник вечером, 3 ноября.

Министр отметил, что перепрофилированию больницы "предшествовала тяжелая работа по выстраиванию маршрутизации, обучению персонала, организации "красных" и "зеленых" зон.

Напомним, что нижегородские больницы начали готовить дополнительные места для COVID-инфицированных больных в конце сентября. Тогда Давид Мелик-Гусейнов заявлял, что Нижегородская область "готовится к основному удару".

Добавим, что в ходе открытого разговора с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным на онлайн-площадке Московского международного салона образования, глава региона сообщил, что рассматривается возможность открытия COVID-госпиталя в здании Нижегородской ярмарки и в одном из спортивных объектов города. Однако, он выразил надежду, что таких мер не потребуется.

Между тем заболеваемость в Нижегородской области не перестает расти. Так, по данным на 4 ноября, за сутки в регионе заболели 417 человек. Всего с начала мониторинга зарегистрировано 43 570 случаев заражения. Из них 36 351 нижегородец переболел коронавирусной инфекцией и выздоровел, 833 человека скончались.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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