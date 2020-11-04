Озвучена новая информация по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

По данным на 4 ноября, в общей сложности 36,351 тыс. жителей Нижегородской области переболели коронавирусной инфекцией Covid-19 и выздоровели. Об этом сообщают в областном минздраве.

Как сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф, за сутки в регионе 321 человек выписан по выздоровлению.

При этом выявлено 417 новых случаев заболевания. Всего с начала мониторинга зарегистрировано 43 570 тыс. заражений.

Кроме того, 14 пациентов скончались. Общее число летальных исходов достигло 833.

Напомним, за сутки до этого был выявлен 391 вновь заболевший, 279 человек, переболевших инфекцией Covid-19, выписаны. 11 пациентов скончались.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась .

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный , сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы , после которых учащиеся 6-11 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.