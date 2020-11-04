Башню стены Печерского монастыря в Нижнем Новгороде восстановят Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Северную башню стены Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде восстановят. Завтра, 5 ноября 2020 года, состоится закладка первого камня башни, рассказали в митрополии.

Работа ведется по проекту нижегородского архитектора Виктора Коваля. Экспертное руководство осуществляет профессор Российского государственного геологоразведочного университета доктор геолого-минералогических наук Виктор Дмитриев.

Реконструкция башни — еще один этап по восстановлению исторической монастырской ограды древней Печерской обители. Работы проводятся к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, в июле 2019 года началось восстановление южной стены монастыря. Почти 100 лет монастырь был лишен южной и северной стен. В советское время сооружения использовали в качестве жилых помещений. Ограда и башни были разобраны на кирпичи. К настоящему моменту восстановительные работы завершены. Специалистам удалось сохранить исторический фундамент из бутового камня и кирпичной кладки. Длина восстановленной южной стены составляет 140 метров.

СПРАВКА:

Каменная ограда в обители появилась в 1765 году на смену деревянной. Ее дополняли декоративные башенки, внутренние помещения которых использовались под хозяйственные нужды. В 1783 году по причине обрушения северной части стены был проведен капитальный ремонт всей монастырской ограды. Стены изнутри укрепили контрфорсами, башни покрыли железом, а на шпилях установили флюгеры в виде трубящих ангелов.

В 1784-1787 годах были определены новые границы территории монастыря, включавшие сад и конюшенный двор с западной стороны. Границы были значительно расширены, выстроены дополнительно еще две башни, а юго-западная башня перестроена и соединена с жилыми кельями архиерейских палат.

Напомним также, купола освятили и подняли на храм преподобного Симеона Столпника в Нижегородском кремле 3 ноября этого года. Тогда же перезахоронили останки, обретенные во время восстановления храма.