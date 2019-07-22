"Возрождение Печерского монастыря – символ восстановления архитектурного облика города", - Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Церемония закладки первого камня в основание южной стены Вознесенского Печерского мужского монастыря прошла в Нижнем Новгороде 23 июля 2019 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Почти 100 лет монастырь был лишен южной и северной стен. Сегодня закладывается камень в основание южной стены. Это не только духовное событие, но и символ возрождения архитектурного облика нашего города, что особенно важно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ансамбль Вознесенского Печерского монастыря - это памятник федерального значения, объект культурного наследия", - сказал Глеб Никитин.

"Сегодня как и в древние времена сюда притекает большое количество нижегородцев и паломников с ближних и дальних земель и чувствуют здесь особую благодать и духовную силу. Мы сегодня врачуем, восстанавливаем тот облик обители, который был узнаваем в веках. Проводится огромная работа по возрождению монастыря и научная, и проектная, и архитектурная, и строительная", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.