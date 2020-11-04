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Общество

Уличный фудкорт хотят создать на территории Нижегородского кремля

05 ноября 2020 16:01  [95] Общество
Строящийся Дом правительства

Строящийся Дом правительства

Уличный фудкорт хотят создать на территории Нижегородского кремля. Об этом свидетельствует конкурс, объявленный управлением делами правительства Нижегородской области на сайте госзакупок.

В настоящее время управление ищет подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство и озеленение территории кремля у корпусов №14 и №2 - Дома правительства и Законодательного собрания Нижегородской области.

Для подключения уличных павильонов фудкорта подрядчику необходимо устроить систему электроснабжения.

Также в рамках благоустройства подрядчик организует наружное освещение, построит на территории водоотвод, установит малые архитектурные формы, детское игровое оборудование и озеленит расположенную рядом территорию.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 106,7 млн рублей.

Аукцион состоится 16 ноября. Все работы необходимо выполнить до 30 июня 2021 года.

Ранее правительство Нижегородской области представило концепцию развития Нижегородского кремля.

Напомним, что сейчас существует проект реконструкции Нижегородского кремля. В рамках реконструкции планируется музеефикация четырех башен кремля, воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников кремля.

Также планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.

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