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Общество

Еще пять мастерских стандарта WorldSkills открылись в Нижнем Новгороде

05 ноября 2020 18:12  [45] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще пять мастерских стандарта WorldSkills открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Новые мастерские на базе строительного техникума в Канавинском районе позволят готовить специалистов по направлениям среднего профессионального образования: геодезия, столярное дело, малярные и декоративные работы, сантехника и отопление, технологии информационного моделирования BIM.

Они созданы в рамках национального проекта "Образование" по мировым стандартам WorldSkills и оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Отметим, что в Нижегородской области уже создано шесть специализированных центров компетенций и 50 мастерских в соответствии с международными стандартами.

Напомним,  что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году.

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в сентябре 2020 года проходил в Нижегородской области.

СПРАВКА:
В настоящее время к международному движению WorldSkills присоединились 79 стран. Раз в два года одна из стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. Нижегородская область вступила в движение WorldSkills в 2013 году.

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