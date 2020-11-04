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06 ноября 2020 12:31  [172] Стало известно о завершении очередных этапов строительства развязки в Ольгино
Общество

Стало известно о завершении очередных этапов строительства развязки в Ольгино

06 ноября 2020 12:31  [172] Общество

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области рассказало об очередных этапах ввода в эксплуатацию дорожных объектов, которые станут элементами транспортной развязки в д.Ольгино.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении, сейчас уже открыто движение из Нижнего Новгорода в Богородск и Арзамас.

В направлении Богородска включен постоянно горящий разрешающий сигнал светофора.

В направлении Арзамаса транспорт двигается по отдельно выделенной полосе под разрешающий сигнал светофора "стрелка". Рассматривается вариант увеличения времени разрешающего сигнала светофора для движения транспорта.

Кроме того, ведется подготовка к запуску движения из Богородска в сторону Арзамаса. По информации подрядчика строительства развязки, это произойдет в ближайшее время. Автомобили из Богородска в сторону Арзамаса будут двигаться по новому съезду, минуя светофор.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о ноябрьском запуске движения в сторону Богородска еще в конце сентября, общаясь в своем аккаунте сети Instagram с подписчиками, которые жаловались на пробки в Ольгино.

Напомним также, что транспортную развязку планируется построить раньше предусмотренных контрактом сроков.

По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но власти договорились с подрядчиком о возведении объекта ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

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