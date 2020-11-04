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Бизнес

Новый семинар по экспорту пройдет для нижегородских предпринимателей 12 ноября

09 ноября 2020 10:15  [61] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Новый семинар по теме экспорта пройдет для нижегородских предпринимателей 12 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам министра промышленности области Максима Черкасова, представителям малого и среднего бизнеса расскажут обо всех нюансах международной перевозки грузов и их особенностях, о видах логистического транспорта и транспортных компаниях. Также экспортеры получат практические советы о том, какая документация используется в международной логистике, как страховать транспортные риски, узнают о правилах упаковки, транспортировки и типах складирования грузов.

Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров.

"Это уже восьмой семинар цикла. На предыдущих занятиях предприниматели изучили основы экспортной деятельности и деловой коммуникации с зарубежными партнерами, правовые аспекты экспорта и маркетинг экспортного проекта, документационное сопровождение и таможенное регулирование экспорта. До конца года представителей малого и среднего бизнеса ознакомят с особенностями налогообложения, онлайн-экспорта", - рассказал Максим Черкасов.

Семинар "Логистика для экспортеров" состоится 12 ноября 2020 года в технопарке "Анкудиновка", его проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ Александр Лисин.

Для обучения на семинаре необходимо в срок до 12 ноября 2020 года:

1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет).

2. Выбрать семинар "Логистика для экспортеров" в разделе "Календарь обучения" и зарегистрироваться на семинар. Ссылка на регистрацию: https://exportedu.ru/events/2966

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-18-48, e-mail: info@export-nn.ru.

О расписании остальных семинаров организаторы сообщат дополнительно.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за 8 месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг порядка 2 млрд долларов. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.

Напомним, на базе центра "Мой бизнес", отрытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с указом президента Владимира Путина, организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут задать вопросы представителям власти на онлайн-конференции 20 ноября 2020 года в рамках проекта "Популяризации предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Также нижегородский бизнес принял участие в деловой игре по переговорам "Сотня".

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