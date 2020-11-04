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Бизнес

Новую деловую игру организовали для нижегородских предпринимателей

10 ноября 2020 11:07  [71] Бизнес

Нижегородцев приглашают принять участие в деловой игре "Финансы для предпринимателей". Об этом сообщили в региональном минпроме.

В деловой игре смогут принять участие начинающие и действующие социальные предприниматели. Участники получат навыки выполнения простейших финансовых оценок, научатся создавать финансовую модель для бизнеса, анализировать результаты деятельности.

Деловая игра "Финансы для предпринимателей" пройдет в онлайн-формате. Ведущий - бизнес-тренер, директор по стратегическому планированию в АО "Промис" Татьяна Кириллова.

Необходимо в срок до 11 ноября 2020 года зарегистрироваться по ссылке: http://katerinakirillova.tilda.ws/

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-15-24, e-mail: info@cissno52.ru

Бесплатное мероприятие состоится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке Минэкономразвития России 12-13 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что предприниматели смогут задать вопросы представителям власти на онлайн-конференции 20 ноября.

Помимо этого, новый семинар по экспорту пройдет для предпринимателей 12 ноября.

Также нижегородский бизнес принял участие в деловой игре по переговорам "Сотня".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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