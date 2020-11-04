Глеб Никитин рассказал о схеме лечения нижегородцев от коронавируса на дому Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о схеме лечения жителей региона от коронавируса на дому.

В первую очередь глава региона напомнил, что Нижегородская область получила на эти цели из федерального бюджета 120,5 млн рублей. Средства предназначены для закупки лекарств и предоставления бесплатных медикаментов больным коронавирусом жителям Нижегородской области.

Это касается пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики тяжелого течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Как пояснил Глеб Никитин, препараты на дом будут доставлять медработники территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров.

По его словам, до конца недели планируется заключить соглашения о поставке лекарств.

"Схему лечения, конечно, будет назначать врач. Как правило, она включает в себя противовирусные, антибиотики, препараты, влияющие на свертываемость крови, гормональные препараты. Благодаря решению президента России Владимира Путина о выделении средств у регионов появилось больше возможностей оказать людям эффективную помощь вне стационаров", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 411 новых случаев COVID-19. В Нижнем Новгороде за сутки подтверждено 143 новых заражений коронавирусом.