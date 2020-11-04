Глеб Никитин рассказал о схеме лечения нижегородцев от коронавируса на дому

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о схеме лечения жителей региона от коронавируса на дому.
В первую очередь глава региона напомнил, что Нижегородская область получила на эти цели из федерального бюджета 120,5 млн рублей. Средства предназначены для закупки лекарств и предоставления бесплатных медикаментов больным коронавирусом жителям Нижегородской области.
Это касается пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики тяжелого течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.
Как пояснил Глеб Никитин, препараты на дом будут доставлять медработники территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров.
По его словам, до конца недели планируется заключить соглашения о поставке лекарств.
"Схему лечения, конечно, будет назначать врач. Как правило, она включает в себя противовирусные, антибиотики, препараты, влияющие на свертываемость крови, гормональные препараты. Благодаря решению президента России Владимира Путина о выделении средств у регионов появилось больше возможностей оказать людям эффективную помощь вне стационаров", - добавил губернатор Нижегородской области.
Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 411 новых случаев COVID-19. В Нижнем Новгороде за сутки подтверждено 143 новых заражений коронавирусом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+