Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 402 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 ноября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 45 686 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 673 (вчера - 6 776).

Коэффициент распространения инфекции по данным на 9 ноября составляет 1.05, а днем ранее этот показатель равнялся 1.08. Сегодняшние данные пока неизвестны.

В настоящее время около 2,9 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 3,6 тысячи человек лечится в больницах.

При этом на 10 ноября уже 38 199 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 449 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 370 827 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 436,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".