Более 120 млн рублей выделит федерация на лекарства заболевшим COVID-19 нижегородцам Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 120 млн рублей будет выделено из резервного фонда правительства России на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом жителей Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Это касается пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики тяжелого течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Препараты выдаются бесплатно.

Всего регионам России выделено более 5,04 млрд рублей.

Напомним, что сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 349 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 921. За последние сутки заболели сразу 389 человек.

Добавим, что 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".