Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 143 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 143 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 10 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 21 297 заболевших COVID-19 - это на 143 человека больше, чем в понедельник 9 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 45 686 человек.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 5 136 жителей, что на 19 человек больше, чем днем ранее.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 468, за прошедшие сутки на 80 человек больше), Советский (2 713, на восьмерых заболевших жителей больше), Канавинский (2 463, еще 17 заболевших), Московский (2 196, зарегистрировано трое заболевших), Сормовский (2 106, заболели еще пять человек), Нижегородский (1 621, еще девять заболевших) и Приокский (1 594, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у двоих жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (4 319, за прошедшие сутки – 20 новых случаев заболевания), далее следуют Борский (2 202, еще 69 новых случаев заражения), Павловский район (1 931, за сутки – ни одного случая заболевания), Богородский (1 129, выявлено семь новых случаев заболевания), Городецкий (976, зарегистрировано 15 новых случаев заболевания), Кстовский (880, новых случаев заболевания не выявлено), Кулебакский (864, за сутки – шесть новых случаев), Балахнинский (758, заболели восемь человек), Володарский (694, еще шестеро заболевших), Семеновский (650, ни одного нового случая) районы, Арзамас (618, ни одного заболевшего) и Лысковский район (606, за сутки – девять заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 25 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".