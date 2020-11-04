Сельскохозяйственный рынок может появиться вместо Мытного в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Сельскохозяйственный рынок может появиться вместо Мытного рынка (ул. Б.Покровская, 2) в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на выездном совещании, сообщили в пресс-службе правительства региона 17 ноября 2020 года.

Собственнику поручили провести корректировку проекта реконструкции Мытного рынка.

В частности, необходимо в кратчайшие сроки разработать недостающие разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (памятников архитектуры и археологии) и о необходимости соблюдения требований градостроительных регламентов в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Нижегородского кремля, а также предоставить скорректированную проектную документацию в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона. Также согласование архитектурного облика здания должно будет получить дополнительное согласование архитектурного совета.

"Условия собственнику озвучили. Если они не будут выполнены, то выявленные отклонения проекта станут поводом отозвать разрешение на строительство", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Проект скорректируем, это будет сельскохозяйственный рынок в 2-3 этажа. К работам приступим уже сегодня. Как будет выглядеть объект, точно будет ясно примерно через месяц, когда завершится корректировка проекта", - добавил генеральный директор ООО "Мытный двор" Ваган Багдасарян.

"Мытный рынок – это знаковое для города место. Он расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и объекта археологического наследия "Культурный слой города Нижнего Новгорода". Многие жители, общественники и градозащитники высказывают опасения о сохранности объектов культурного наследия, находящихся вокруг. Отмечу, что проект строительства здесь нового здания был разработан еще в 2011 году. За 9 лет многие нормы законодательства изменились, и в связи с этим проект необходимо скорректировать", - отметил Сергей Морозов.

Ранее Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал выяснить ситуацию со строительством ТЦ на Мытном рынке.

Напомним, в середине октября Мытный рынок закрыли на три месяца. Это связано с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

Также в августе этого года, по итогам инспекционного объезда Нижегородского района, Глеб Никитин раскритиковал работу Мытного рынка, считая, что рынок "застрял" в 90-х годах. Как тогда сообщал владелец площадки Ваган Багдасарян, он хотел приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Он же является и собственником объекта культурного наследия по адресу: ул.Пискунова, 35 ("Шахматный дом" или "Дом с авгурами"), который сначала снесли, а теперь пытаются воссоздать. Добавим, что несколько дней назад владельцу "Шахматного дома" направлено предостережение от управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.