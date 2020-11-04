Реставрацией бывшей нижегородской фабрики "Маяк" займется компания из Санкт-Петербурга Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрацией и приспособлением для современного использования нижегородского промышленного корпуса банка Рукавишниковых (в советские годы фабрики "Маяк") займется компания из Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Победителям конкурса по выбору подрядчика признано ООО "Апекс", предложившее выполнить необходимые работы за 42,8 млн руб. Отметим, что начальная цена контракта была 50,4 млн рублей.

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. Компании, предложившей наименьшую цену - 42,5 млн рублей (ООО "Анфилада"), было отказано из-за несоответствия требованиям закупки. ООО "Новтехнострой" предложило большую цену - 45,06 млн рублей.

Подрядчику предстоит восстановить штукатурку, отремонтировать фиалы и пинакли, воссоздать керамическую плитку на стенах, лепной декор и заменить водосточные трубы.

Выполнить все работы необходимо до 2 августа 2021 года.

Напомним, реставрационные работы на аварийных участках центрального фасада здания начались в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

СПРАВКА:

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова. Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".

ООО "Апекс" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2015 году. Генеральный директор - Шилова Дарья Александровна. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей.