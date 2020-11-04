Нижегородские театры открывают сезон – афиша первых спектаклей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пандемия коронавируса пагубно отразилась на всех сферах жизни нижегородцев, в том числе лишила их возможности обогащаться культурно. Из-за распространения опасной инфекции работа нижегородских театров была запрещена. Только сейчас, когда они получили официальное разрешение на проведение спектаклей, театральная жизнь в городе начинает возрождаться.

21 ноября

Первым свое открытие планирует нижегородский театр "Преображение" уже завтра. Новый сезон начнется с премьерной версии пластического моноспектакля "Счастье на песке". Режиссером постановки выступает Алина Трашкова, главную и единственную роль исполняет актриса, хореограф и режиссер Мария Лутошкина.

"Как в бурном жизненном потоке не потерять себя и не расплескать жизненную силу? Как преодолев все невзгоды и беды, найти и взрастить в себе росток любви и стать счастливой? В спектакле переплетается множество линий и смыслов, при этом рассчитан он на широкую аудиторию. Каждый найдет что-то созвучное себе, своему жизненному опыту", - говорит о спектакле режиссер.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

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26-29 ноября

Первые спектакли на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол также состоятся в ноябре. С 26 по 29 ноября там пройдут гастроли Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева. Они представят спектакли "Сказка о рыбаке и рыбке", "Бобик в гостях у Барбоски" и "Кот в сапогах".

Нижегородские актеры на этот период отправятся в Киров. К 5 декабря они вернутся и откроют сезон премьерой "Доктор Айболит". Режиссером-постановщиком выступил народный артист РСФСР Александр Мишин.

(фото: пресс-служба театра)

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27 ноября

Детский театр "Вера" откроет сезон 27 ноября спектаклем "Капитанская дочка" в инсценировке Бориса Вахтина. Режиссер - Владимир Червяков.

"Пьеса русского писателя и философа Б.Вахтина написана в советском Ленинграде в 1970-е и была незаслуженно забытая. В ней автор сохранил пушкинский язык и все сюжетные линии повести, и поднял вопросы осмысления трагических страниц русской истории", - сообщили в театре.

(постер спектакля с сайта театра)

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10 декабря

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького представит свой первый после длительного перерыва спектакль 10 декабря. Это будет постановка Аллы Решетниковой по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди". Жанр спектакля определяется как пикантный стресс-водевиль в двух действиях. Главная тема – жизнь "ненужных людей".

"В советское время по-хорошему деловой человек, творческий, умеющий придумывать новые пути решения производственных, научных проблем, не мог вписаться в общую систему из-за невостребованности его энергии, умений. А поскольку желание дело делать никуда не девались, то приходилось использовать не вполне законные способы", - анонсирует спектакль Алла Решетникова.

(постер спектакля с сайта театра)

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24 декабря

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С.Пушкина планирует открыть свои двери в канун Католического рождества 24 декабря. Зрителям покажут балет в двух действиях "Щелкунчик" в постановке Нины Дьяченко.

"Красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё – о доброй фее, сказочной стране и о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить", - сообщается на сайте театра.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

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Декабрь

Нижегородский театр "Комедiя" еще не определился с датой открытия, но известно, что оно будет в декабре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре. На данный момент планируется, что это будет премьерный спектакль "Обыкновенные люди" по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Режиссер - Вадим Данцигер.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

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Добавим, что дата открытия сезона в Нижегородском театре юного зрителя на данный момент неизвестна. При этом осенью 2020 года актеры театр сдали два премьерных спектакля "Прощай, конферансье" и "День отдыха".