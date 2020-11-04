Виктор Сдобняков назначен врио ректора Мининского университета Общество

Виктор Сдобняков назначен врио ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет). Об этом сообщается на сайте вуза.

Нового врио ректора представил преподавательскому составу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк 20 ноября. Виктор Сдобняков приступит к работе с 24 ноября.

Ранее Виктор Сдобняков работал заместителем главы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья. Он покинул свой пост в мае по собственному желанию после ухода с поста предыдущего главы города Владимира Панова.

Напомним, Елена Илалтдинова была назначена и.о. ректора Мининского университета в сентябре 2019 года.

СПРАВКА:

Виктор Сдобняков родился 2 июня 1977 года. У него три высших образования, он - кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 70 научных публикаций и пяти патентов в области физики.

До перехода на муниципальную службу работал в коммерческих организациях, осуществлял преподавательскую и научную работу в ННГУ, был председателем методической комиссии физического факультета ННГУ, занимался собственным бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя. На муниципальной службе работал заместителем председателя КУГИ и ЗР и заместителем руководителя аппарата главы города.