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Общество

Объездную дорогу планируется организовать для ускорения строительства развязки на Циолковского

23 ноября 2020 11:05  [41] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Объездную дорогу планируется организовать для сокращения сроков строительства развязки на Циолковского в Сормовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выездного совещания с участием замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

"Подрядчик работает на каждом свободном участке земли. Несмотря на то, что на объекте уже задействованы четыре буровые установки, выполнение работы можно еще ускорить. Для этого потребуется дополнительно ограничить движение на участке от улицы Федосеенко до бульвара Юбилейного, где сосредоточено большое количество инженерных сетей. Необходимо начать их переустройство для обеспечения фронта работ под опоры путепровода. Сейчас рассматривается вопрос организации объезда для автомобилей и общественного транспорта. Значительных неудобств это не должно принести, но позволит значительно сократить сроки строительства", - отметил Сергей Морозов.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке. Согласно контракту, полностью завершить строительство дороги должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Как сообщил подрядчик, ежедневно на объекте строительства трудится около 150 человек, задействовано 30 единиц техники. В настоящий момент подрядная организация занимается устройством буронабивных свай и фундаментов опор транспортной развязки. Работы выполнены на 40%. Из 290 свай готово 112.

Движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской было оптимизировано. В частности, для объезда строительной площадки была создана дополнительная дорога и открыт новый железнодорожный переезд на улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского.

Кроме того, для местных жителей организован объезд закрытой для движения зоны по суженной части улицы Светлоярской и далее — через железнодорожные переезды, по улицам Торфяной, Травяной и Федосеенко.

Также опубликованы адреса расселяемых домов в зоне строительства развязки на Циолковского.

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