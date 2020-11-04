Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, 17-летний подросток приобрел наркотики в Интернете, чтобы потом сбыть их через тайники-закладки на пр. Гагарина в Советском районе.
Он разместил сверток, зафиксировав место нахождения закладки на свой мобильный телефон, но действия были пресечены сотрудниками полиции и следователями СК.
Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном.
Расследование продолжается.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+