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Происшествия

Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики

23 ноября 2020 12:36  [53] Происшествия

Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, 17-летний подросток приобрел наркотики в Интернете, чтобы потом сбыть их через тайники-закладки на пр. Гагарина в Советском районе.

Он разместил сверток, зафиксировав место нахождения закладки на свой мобильный телефон, но действия были пресечены сотрудниками полиции и следователями СК.

Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном.

Расследование продолжается.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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