Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики Происшествия

Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, 17-летний подросток приобрел наркотики в Интернете, чтобы потом сбыть их через тайники-закладки на пр. Гагарина в Советском районе.

Он разместил сверток, зафиксировав место нахождения закладки на свой мобильный телефон, но действия были пресечены сотрудниками полиции и следователями СК.

Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном.

Расследование продолжается.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.