Нижегородец не отдал мошенникам 5,5 млн рублей Общество

Нижегородец не отдал мошенникам 5,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, 32-летний мужчина проявил бдительность.

Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заявил об оформлении кредита на имя мужчины.

Звонивший стал убеждать владельца карты о том, что необходимо отменить данные действия и запросил код, полученный в смс-сообщении.

Нижегородец озвучил цифры, после чего ему было предложено установить на мобильный телефон приложение для защиты личного кабинета.

Мужчина, увидев, что это программа удаленного доступа, понял, что ему позвонили мошенники. Он незамедлительно прекратил разговор и самостоятельно перезвонил в банк, обслуживающий его карту.

Тем не менее, было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что это редкий случай, когда люди проявляют осторожность в денежных делах. К примеру, недавно пожилая нижегородка перевела "британцу" более 1 млн рублей на свадьбу.



Также, около 1,5 млн рублей перевели двое нижегородцев лжесотрудникам банка.

Еще одна мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра.