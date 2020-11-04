Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2020 16:55  [60901] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 23 ноября)
23 ноября 2020 16:42  [111] Центр опережающей профподготовки открыли в Нижнем Новгороде
23 ноября 2020 16:26  [77] Сумма штрафов за COVID-нарушения в Нижегородской области за неделю превысила 1,5 млн рублей
23 ноября 2020 16:19  [94] Нижегородец не отдал мошенникам 5,5 млн рублей
23 ноября 2020 15:56  [138] Восемь проектов реализовано в Починковском районе по инициативе жителей
23 ноября 2020 15:40  [120] Авиакомпания Nordwind отменила рейсы Калининград - Нижний Новгород
23 ноября 2020 15:36  [107] Пропала пожилая нижегородка, страдающая потерей памяти
23 ноября 2020 14:39  [108] Участок дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе
23 ноября 2020 14:00  [169] Предположительно фрагмент Николаевского училища обнаружили при строительстве ЖК в Нижнем Новгороде
23 ноября 2020 13:28  [182] Зампрокурора Нижегородской области проведет личный прием граждан
Общество

Нижегородец не отдал мошенникам 5,5 млн рублей

23 ноября 2020 16:19  [94] Общество

Нижегородец не отдал мошенникам 5,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, 32-летний мужчина проявил бдительность.

Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заявил об оформлении кредита на имя мужчины.

Звонивший стал убеждать владельца карты о том, что необходимо отменить данные действия и запросил код, полученный в смс-сообщении.

Нижегородец озвучил цифры, после чего ему было предложено установить на мобильный телефон приложение для защиты личного кабинета.

Мужчина, увидев, что это программа удаленного доступа, понял, что ему позвонили мошенники. Он незамедлительно прекратил разговор и самостоятельно перезвонил в банк, обслуживающий его карту.

Тем не менее, было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что это редкий случай, когда люди проявляют осторожность в денежных делах. К примеру, недавно пожилая нижегородка перевела "британцу" более 1 млн рублей на свадьбу.

Также, около 1,5 млн рублей перевели двое нижегородцев лжесотрудникам банка.

Еще одна мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph