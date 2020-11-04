Оборудование для строящегося нижегородского фуникулера закупят за 422 млн рублей Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оборудование для фуникулера, строящегося в Нижегородском кремле, закупят за 421,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление по благоустройству территории Кремля объявило два электронных конкурса на поставку необходимого оборудования. Один подрядчик должен будет обеспечить строительную площадку станционным оборудованием и электрооборудованием для фуникулера, другой – предоставить комплект оборудования рельсового пути и вагона.

Начальная (максимальная) цена контракта по первой закупке – 160,4 млн рублей, по второй – 261,2 млн рублей.

Оба аукциона запланированы на 7 декабря. Оборудование должно быть поставлено до 15 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что сооружение тоннеля фуникулера можно строить в течение всего года независимо от климатических условий. Завершение строительства запланировано на июль 2021 года.

Напомним, что в августе 2019 года правительство выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера на этом месте в апреле прошлого года. Стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Тогда сообщалось, что строительство объекта займет 2,5 года (30 месяцев).