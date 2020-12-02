Сроки монтажа оставшихся "умных остановок" в Нижнем Новгороде вновь перенесли Общество

Сроки монтажа "умных остановок" в Нижнем Новгороде вновь перенесли. Об этом стало известно на заседании комиссии городской Думы по транспорту 11 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Думы.



Как сообщил депутатам и.о. первого заместителя главы администрации города Илья Штокман, из 334 установлены 273, из них 184 подключены к электропитанию. Завершить работы планируется до конца первого квартала 2021 года.

Ранее Илья Штокман говорил о том, что все 334 "умные остановки" будут смонтированы и подключены в Нижнем Новгороде до конца этого года.

Депутаты обратили внимание на сроки, а также заметили, что места установки 35 остановок из 334 еще даже не определены, и поинтересовались причинами. Как пояснил Илья Штокман, при выборе мест для установки "умных остановок" не были учтены требования программы "Чистое небо".

"По данным 35 объектам часть коммуникаций должна была идти сверху. Сейчас мы хотим этого избежать. На данный момент ориентировочно места установки уже понятны", - ответил он.

Председатель комиссии Станислав Прокопович также напомнил, что в городе до сих пор существуют остановки общественного транспорта, на которых нет павильонов: "Освободившиеся в рамках установки "умных остановок" павильоны должны были быть перенесены на другие участки". По информации профильного департамента, по многим из данных остановок были заключены рекламные контракты, после истечения которых в 2021 – 2022 годах остановочные павильоны будут перенесены на другие места.

"Концессии предшествовала довольно большая аналитическая работа. Мне не совсем понятно, почему сейчас возникают вопросы. Проект, на мой взгляд, сильно затянулся. Напомню, что первую очередь сроков по соглашению переносили дважды", – подвел итоги обсуждения Станислав Прокопович, отметив, что депутатский корпус готов включиться в работу по контролю за исполнением концессионного соглашения.

Напомним, что сроки монтажа павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Потом сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут смонтированы к сентябрю, затем к октябрю прошлого года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года.

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд рублей.