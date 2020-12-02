Прокуратура вновь внесла представление "РЭД Автозаводского района" за наледь на дорогах Общество

Прокуратура вновь внесла представление МП "РЭД Автозаводского района" за наледь на дорогах. Об этом сообщили в прокуратуре региона 18 декабря 2020 года.

Предупреждение связано с выявленными фактами появления наледи на отдельных участках тротуаров.

Напомним, в прошлую зиму прокуроры неоднократно привлекали "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега.

Кроме того, в ноябре 2018 года Дума одобрила увеличение расходов на возмещение части затрат по предупреждению банкротства МП "РЭД Автозаводского района".

Добавим, что в сентябре этого года экс-директора "РЭД Автозаводского района" оштрафовали за мошенничество.

Также с целью недопущения нарушений законодательства при уборке снега прокуратура Нижнего Новгорода в ноябре этого года объявила предостережения главам районных администраций, особенно Канавинского и Советского районов.

После принятия мер реагирования в городе увеличено количество заготовленных противогололедных материалов, а также спецтехники и производственного персонала, задействованного в зимней уборке.