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Общество

"Деятельность энергетиков направлена на то, чтобы нести в дома людей свет и тепло", - Юрий Шалабаев

22 декабря 2020 10:15  [75] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Ваш профессиональный праздник мы не случайно отмечаем в самое темное время года, в день, после которого становится теплее и светлее. Деятельность энергетиков также направлена именно на то, чтобы нести в дома людей свет и тепло", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика.

"Этот год поставил перед вами новые вызовы. В условиях пандемии необходимо было в полном объеме провести кампанию по подготовке Нижнего Новгорода к отопительному сезону, обеспечить устойчивую работу нижегородских предприятий, учреждений социальной сферы и транспорта. Вы справились со своей задачей, и в этом – вклад каждого из вас, ваш самоотверженный труд и частичка вашей души", - отметил он.

"В профессиональный праздник желаю вам новых свершений, интересных и амбициозных проектов, благополучия, а также здоровья вам и вашим близким, мира и тепла вашему дому", - добавил Юрий Шалабаев.

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