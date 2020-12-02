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Общество

Пакгаузы на Стрелке начали готовить к переоборудованию в выставочные залы

22 декабря 2020 18:37  [35] Общество
Концепция использования пакгаузов

Концепция использования пакгаузов

Фото: Архитектурное бюро SPEECH

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявила конкурс по выбору подрядчика, который выполнит работы по сохранению пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте "Фабрикант".

Внутри пакгаузов планируются работы, которые позволят переоборудовать пакгаузы в выставочное пространство, при этом сохранив исторически-ценный вид конструкций.

В ходе работ предусматривается устройство внутри объектов двух объемных сооружений, повторяющих их форму. В одном пакгаузе в результате появится три выставочных зала, во втором – конференц-зал на 608 мест. Подрядчик также должен подвести к ним всю необходимую инфраструктуру.

Начальная (максимальная) цена контракта - 660 млн рублей.

Результаты конкурса станут известны до 31 декабря. Работы необходимо выполнить до 15 июля 2021 года.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и хотели использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что противоаварийные работы завершились на первом из двух пакгаузов на нижегородской Стрелке. Работы на втором пакгаузе также должны завершиться в декабре 2020 года.

Отметим, что АНО "Центр 800" также объявила конкурс по выбору подрядчика, который благоустроит территорию нижегородской Стрелки. Согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, там в перспективе будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр, реплика Шуховской башни, монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне и площадка "Третий неф", посвященная истории пакгаузов и ВПХВ 1896 года. 

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Теги:
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