Пакгаузы на Стрелке начали готовить к переоборудованию в выставочные залы

Концепция использования пакгаузов
Фото:
АНО "Центр 800" объявила конкурс по выбору подрядчика, который выполнит работы по сохранению пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте "Фабрикант".
Внутри пакгаузов планируются работы, которые позволят переоборудовать пакгаузы в выставочное пространство, при этом сохранив исторически-ценный вид конструкций.
В ходе работ предусматривается устройство внутри объектов двух объемных сооружений, повторяющих их форму. В одном пакгаузе в результате появится три выставочных зала, во втором – конференц-зал на 608 мест. Подрядчик также должен подвести к ним всю необходимую инфраструктуру.
Начальная (максимальная) цена контракта - 660 млн рублей.
Результаты конкурса станут известны до 31 декабря. Работы необходимо выполнить до 15 июля 2021 года.
Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и хотели использовать как концертный зал и выставочное пространство.
Ранее сообщалось, что противоаварийные работы завершились на первом из двух пакгаузов на нижегородской Стрелке. Работы на втором пакгаузе также должны завершиться в декабре 2020 года.
Отметим, что АНО "Центр 800" также объявила конкурс по выбору подрядчика, который благоустроит территорию нижегородской Стрелки. Согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, там в перспективе будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр, реплика Шуховской башни, монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне и площадка "Третий неф", посвященная истории пакгаузов и ВПХВ 1896 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+