Нижегородскую Стрелку предложено переименовать Общество

Собор Александра Невского Фото: с сайта собора

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улице "Стрелка", ведущей к собору Александра Невского, предложено вернуть историческое название – Александро-Невская (улица была переименована в советское время). Такая инициатива обсуждалось на первом заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде 21 декабря 2020 года.

С предложением выступил Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Как пояснил директор фонда Сергей Маков, некоммерческая организация неоднократно обращалась в администрацию Нижнего Новгорода, но положительного решения не последовало. Сейчас, в преддверии 800-летия города, эта тема снова актуальна.

"В настоящее время сложились особые обстоятельства: принято решение о размещении памятника Александру Невскому на площади перед храмом, в юбилейный для Нижнего Новгорода год будет отмечаться 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Переименование улицы позволит заметно проявить отношение нижегородцев к этой исторической личности", - сказал он.

Члены комитета поддержали эту идею, но отметили, что топоним Стрелка должен сохраниться на карте Нижнего Новгорода.

"Если мы уберем улицу Стрелка, то не останется ни одного топонима, которое содержит это название. Останется только народное наименование территории, не подкрепленное никаким документом", – отметила руководитель некоммерческой организации культуры "Нескучный Нижний" Александра Шарова.

Председатель Думы Нижнего Новгорода и комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде Олег Лавричев предположил, что топоним Стрелка "может быть сохранен в наименовании площади около храма, которая является частью территории, которую и можно считать Стрелкой".

Комитет намерен обратиться к митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию за получением благословения на переименование улицы.

Отметим, что на ул. Стрелка сегодня проживают всего 8 человек, также там размещены разные офисы и гостиница.

Напомним, что к 800-летию планируется масштабное благоустройство территории, именуемой "Стрелка". Согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, там в перспективе будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр, реплика Шуховской башни, монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне и площадка "Третий неф", посвященная истории пакгаузов и ВПХВ 1896 года. По вопросам развития территории Стрелки и пакгаузов создана координационная комиссия при министерстве культуры Нижегородской области.

Напомним также, что возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской к юбилею города планируется установить памятник святому, в честь которого назван храм. Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.