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Происшествия

Двое пешеходов пострадали в ДТП на ул.Горького

23 декабря 2020 15:12  [91] Происшествия

Двое пешеходов пострадали в ДТП на ул.Горького. Как сообщили в региональном УГИБДД, накануне вечером произошла авария около дома № 152 по ул. Горького.

Нетрезвый водитель автомобиля-манипулятора столкнулся с автомобилем Toyota. После чего водитель Toyota наехал на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали два пешехода: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. У них диагностированы растяжение и ушиб.

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Теги:
ДТП
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