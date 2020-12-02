Двое пешеходов пострадали в ДТП на ул.Горького Происшествия

Двое пешеходов пострадали в ДТП на ул.Горького. Как сообщили в региональном УГИБДД, накануне вечером произошла авария около дома № 152 по ул. Горького.

Нетрезвый водитель автомобиля-манипулятора столкнулся с автомобилем Toyota. После чего водитель Toyota наехал на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали два пешехода: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. У них диагностированы растяжение и ушиб.